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«Авырлыктан бетә соңгы көчем...» – Радик Юльякшиннан терәк булырдай якыннар турында җыр

«Авырлыктан бетә соңгы көчем...» – Радик Юльякшиннан терәк булырдай якыннар турында җыр

Радик Юльякшинның «Якын кешем» дигән җыры музыкаль мәйданчыкларга чыкты. «Әгәр тормышыгызда андый кешеләр бар икән, сез – бәхетле кеше! «Якын кешем» дип әйтерлек кешеләрегезне билгеләгез, бу хакта үзләре дә белсен», – дип язган җырчы социаль челтәрдәге сәхифәсендә.

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