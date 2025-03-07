Милонов предлагает наказывать за проституцию актеров «взрослых квестов»

Он напомнил, что оказание любых «эротических услуг» в РФ является незаконным Организаторы и актеры «эротичеческих квестов» должны нести уголовную и административную ответственность, так как такая деятельность может характеризоваться как проституция, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.