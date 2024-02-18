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Не очень понимаю: на что они рассчитывают?

Не очень понимаю: на что они рассчитывают?

Кстати, вот короткое, но довольно точное описание того, что мы наблюдаем в течение 10 лет Не секрет, что украинствующей политмрази позарез нужен в России тупой и протестный лохокторат, которому легко можно впаривать "москали знову зьiлы наше сало", "Укроина - богатейша страна, но вот москали мешают", ну и про "цеэропу" тоже со временем.

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Комментарии
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ЦА
Цуркан Арк
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4 час.
Нина Попова
Ахинея у вас в голове, а мне тоже эти бывшеукраинцы надоели. У них одна цель, где-то пристроиться за хорошие бабки. И хорошо бы кусок бывшейукраины заполучить на кормление.
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3 час.
Ural Karahanow
Всё по делу написано. Можно и глубже, конечно. Можно и &quot;гениального&quot;, в меру образованного, Диму Куликова помянуть. У них сейчас попрёт желание зайти в Новороссию, с прекрасно поставленным &quot;-хгэ-&quot;, и люто вцепиться во власть.
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36 мин.

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