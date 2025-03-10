Трамп одернул репортера, раскритиковавшего Путина

Президента США Дональда Трампа возмутил вопрос журналиста газеты Washington Post: репортер спросил, не считает ли Трамп авиаудары России по Украине признаком неуважения со стороны президента России Владимира Путина.
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