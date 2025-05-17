И закончилось всё новым анекдотом — Киев оформил запрос на встречу Зеленского с Путиным

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Пока трудно сказать, добились мы чего -то или нет, ведь впереди еще встреча президентов, если она состоятся и какие решения примут. Зеленский хорошо уцепился, что во время войны  выборы по законам Украины не проводятся. Это ему удобно, и должность сохранит и России помотает нервы.
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5 час.
Stilianos Kanakidis
Россия не добывает чего-то, а доводит враждующей стороне последствия не принятия нужных решениях. Встреча президентов, смех разбирает, встреча шута комика с Королём Империи, я думаю не состоится, комик считает Российскую делегацию бутафорской, а вот он сам какой смелый только с Путиным говорить будет, ну шут да ещё дурной, и народ Украины под стать ему, раз не хотят избавится от комика &quot;призика&quot;.
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3 час.
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