И закончилось всё новым анекдотом — Киев оформил запрос на встречу Зеленского с Путиным

Пока трудно сказать, добились мы чего -то или нет, ведь впереди еще встреча президентов, если она состоятся и какие решения примут. Зеленский хорошо уцепился, что во время войны выборы по законам Украины не проводятся. Это ему удобно, и должность сохранит и России помотает нервы.

Stilianos Kanakidis

Россия не добывает чего-то, а доводит враждующей стороне последствия не принятия нужных решениях. Встреча президентов, смех разбирает, встреча шута комика с Королём Империи, я думаю не состоится, комик считает Российскую делегацию бутафорской, а вот он сам какой смелый только с Путиным говорить будет, ну шут да ещё дурной, и народ Украины под стать ему, раз не хотят избавится от комика "призика".