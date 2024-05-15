Жителей Молдовы приглашают принять участие в Европейской ночи музеев

По сообщению мэрии Кишинева, 18 мая 2024 года Музей истории города (Водонапорная башня) широко распахнет свои двери, чтобы разнообразной культурной и художественной программой отметить Международный день музеев и Европейскую ночь музеев.
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