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Минцифры разрабатывает Цифровой кодекс. Он систематизирует отраслевое законодательство

Минцифры разрабатывает Цифровой кодекс. Он систематизирует отраслевое законодательство

Ведомство начало экспертное обсуждение Цифрового кодекса, который должен систематизировать российское законодательство в сфере IT и телекоммуникацийКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект концепции федерального закона «Цифровой кодекс РФ», кодекс должен упорядочить существующее законодательство в области технологий и связи, его действие распространится на госорганы, государственные и иные организации, а также на физлиц и компании, включая те, что используют государственные информсистемы.

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