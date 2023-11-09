Минцифры разрабатывает Цифровой кодекс. Он систематизирует отраслевое законодательство

Ведомство начало экспертное обсуждение Цифрового кодекса, который должен систематизировать российское законодательство в сфере IT и телекоммуникацийКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект концепции федерального закона «Цифровой кодекс РФ», кодекс должен упорядочить существующее законодательство в области технологий и связи, его действие распространится на госорганы, государственные и иные организации, а также на физлиц и компании, включая те, что используют государственные информсистемы.