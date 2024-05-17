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Полиция Подмосковья накрыла своих же коллег "кудесников" которые из таджиков делали украинцев с гражданством РФ

Полиция Подмосковья накрыла своих же коллег "кудесников" которые из таджиков делали украинцев с гражданством РФ

Интересная жизнь с Vera Star В Московской области нашли удивительную "лавку волшебства", где местные кудесники легким движением руки, превращали уроженцев Средней Азии в простых украинцев, путем выдачи им поддельных документов.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
А,вот эта фраза в статье... настоящее время всех &quot;псевдохохлов&quot;, которые обратились к услугам &quot;чудо-художников по паспортам&quot;, найти не удалось....это вообще то как понимать!?Не хотят или не могут искать!?
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Регина Толстоброва
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