Ефимов: всё больше инвесторов интересуются реорганизацией участков в Москве

За девять месяцев 2024 года на аукционах были определены инвесторы десяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) из Москвы, Краснодара и Чечни, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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