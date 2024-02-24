Итоги второго телекастинга в полуфинал шоу "Фактор.by 60+"

Руководитель хора из Гомеля Тамара Школяр, артист хора в Мариинском театре из Гродно Николай Круг, фаготист Национального академического симфонического оркестра с 47-летним стажем Марк Штерневский, а также лесник из Бреста Владимир Махнач.