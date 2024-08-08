Появился рейтинг самых низкооплачиваемых профессий

В школьные годы многие из нас слышали: если будете плохо учиться, то будете подметать улицы. Хотя низкие оценки не всегда означают финансовые неудачи, профессия дворника издавна не пользовалась высоким спросом.
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