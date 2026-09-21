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Царьград

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В Челябинске лишённый прав водитель питбайка разбился насмерть

В Челябинске лишённый прав водитель питбайка разбился насмерть

В Челябинске на улице Конноспортивной 28-летний водитель питбайка ABS, ранее лишённый прав, не справился с управлением, съехал в обочину и врезался в препятствие, погибнув на месте от полученных травм.

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