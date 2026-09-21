В Челябинске лишённый прав водитель питбайка разбился насмерть

В Челябинске на улице Конноспортивной 28-летний водитель питбайка ABS, ранее лишённый прав, не справился с управлением, съехал в обочину и врезался в препятствие, погибнув на месте от полученных травм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Запад придумал оч...
- Товаровед из Моги...
- Мошенники запугив...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым