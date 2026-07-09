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Глава судей ФИФА Коллина: «Никто не может ставить под сомнение честность судей на ЧМ. Необоснованным обвинениям нет места. Это может спровоцировать угрозы в адрес арбитров и их семей»

Главный арбитр и председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина дал комментарий относительно работы судей на ЧМ-2026.

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