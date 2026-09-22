Весит 1,5 кг и стоит 40 тысяч: обзор шлема-модуляра Scorpion Exo-tech Evo Carbon Solid

Scorpion Exo-tech Evo Carbon SolidЦена: от 40 570 р. Шлем-модуляр — или, как его еще называют, флип-ап — до сих пор вызывает споры среди мотоциклистов.
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