Клиентам КИВИ-банка на Кубани и по всей стране начинают выплачивать компенсации по вкладам

Клиентам КИВИ-банка на Кубани и по всей стране начинают выплачивать компенсации по вкладамВыплаты вкладчикам Qiwi банка, которого ЦБ на прошлой неделе лишил лицензии, начинаются сегодня, 29 февраля, сообщило Агентство по страхованию вкладов.