Клиентам КИВИ-банка на Кубани и по всей стране начинают выплачивать компенсации по вкладам

Клиентам КИВИ-банка на Кубани и по всей стране начинают выплачивать компенсации по вкладамВыплаты вкладчикам Qiwi банка, которого ЦБ на прошлой неделе лишил лицензии, начинаются сегодня, 29 февраля, сообщило Агентство по страхованию вкладов.
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