Личка заявил, что у Аршавина не получится украсть Тюкавина в «Зенит»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, что у заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрея Аршавина не получится переманить нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.
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