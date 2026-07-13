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Газета.ру

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РПЦ: духовный разговор с батюшкой — не дешевая замена психологу

РПЦ: духовный разговор с батюшкой — не дешевая замена психологу

Священнослужители не имеют права требовать деньги за духовный разговор с прихожанами, напомнил в беседе с "Газетой.

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Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
А почему у требуют денежки, когда отпевают покойника.
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4 н.
ВЛ
Валентина Лтвяк
Это не плата за отпевание, наши батюшки, отпоют и нищего.   Средства пожертвованные  верующими  за услуги, идут на содержание   храма: оплату   ЖКХ,  зарплату обслуживающего персонала,  хозяйственные нужды,   поддержание храма в должном техническом состоянии и дале по списку.   Содержание своего храма  является обязанностью прихожан. Все как в любой российской семье.
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4 н.