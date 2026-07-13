Священнослужители не имеют права требовать деньги за духовный разговор с прихожанами, напомнил в беседе с "Газетой.
РПЦ: духовный разговор с батюшкой — не дешевая замена психологу
Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
А почему у требуют денежки, когда отпевают покойника.
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4 н.
ВЛ
Валентина Лтвяк
Это не плата за отпевание, наши батюшки, отпоют и нищего. Средства пожертвованные верующими за услуги, идут на содержание храма: оплату ЖКХ, зарплату обслуживающего персонала, хозяйственные нужды, поддержание храма в должном техническом состоянии и дале по списку. Содержание своего храма является обязанностью прихожан. Все как в любой российской семье.
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4 н.
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