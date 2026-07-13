РПЦ: духовный разговор с батюшкой — не дешевая замена психологу

ВЛ

Валентина Лтвяк

Это не плата за отпевание, наши батюшки, отпоют и нищего. Средства пожертвованные верующими за услуги, идут на содержание храма: оплату ЖКХ, зарплату обслуживающего персонала, хозяйственные нужды, поддержание храма в должном техническом состоянии и дале по списку. Содержание своего храма является обязанностью прихожан. Все как в любой российской семье.