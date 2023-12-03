НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Эдуард Вартанян: «UFC сейчас лучше дать Махачеву бой с Царукяном, нежели с Оливейрой»

«UFC сейчас лучше дать Махачеву бой с Царукяном, нежели с Оливейрой. Это будет заслуженно. Арман должен побеждать Ислама за счет четкого геймплана, жажды реванша и молодости», – заявил боец MMA Эдуард Вартанян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх