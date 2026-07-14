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Культуромания

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«Октава ДМ» обеспечила работу театральной сцены фестиваля «Бессонница»

«Октава ДМ» обеспечила работу театральной сцены фестиваля «Бессонница»

Российский производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» (технологический партнер Госкорпорации «Ростех») во второй раз выступил техническим партнером международного фестиваля авторской анимации «Бессонница».

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