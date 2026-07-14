«Октава ДМ» обеспечила работу театральной сцены фестиваля «Бессонница»

Российский производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» (технологический партнер Госкорпорации «Ростех») во второй раз выступил техническим партнером международного фестиваля авторской анимации «Бессонница».
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