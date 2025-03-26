Турменеджер Ансталь: в мае можно бюджетно отдохнуть как в РФ, так и за рубежом

Ближе к лету традиционно растет стоимость отдыха, что затрагивает и майские выходные. Однако при желании можно недорого съездить в мини-отпуск, причем как по стране, так и за рубеж, отметила руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии