Казанская икона Божией Матери. В память об освобождении Москвы установлен день празднования Казанской иконы Божией Матери - 04 ноября.
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Казанская икона Божией Матери. В память об освобождении Москвы установлен день празднования Казанской иконы Божией Матери - 04 ноября.
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