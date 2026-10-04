«Я не мог пройти мимо»: Ветеран СВО и чемпион по боксу спас женщин от рецидивиста с ножом — и сам оказался под следствием

Эта история началась еще весной во Владикавказе. Но точка в ней не поставлена до сих пор: общественный резонанс не утихает, а правовая оценка действий участников продолжается.
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Да, что за блядство в стране? Когда это закончится? Людям запрещают самооборону. Голосуйте за Едим Россию!