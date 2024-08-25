В ЕГЭ по русскому хотят снимать баллы за экстремистские высказывания в сочинении

В будущем году на ЕГЭ по русскому языку в части сочинения планируют расширить критерий оценки «соблюдение этических норм», который запретит учащимся использовать при написании работы экстремистские высказывания, нарушающие российский закон.
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