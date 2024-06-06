Разводу быть? Лопес и Аффлек решили продать «семейного гнездышко»

Голливудская актриса, певица Дженнифер Лопес и ее не менее знаменитый супруг Бен Аффлек решили выставить на продажу свой роскошный особняк стоимостью почти 61 миллион долларов, ради покупки которого им даже пришлось взять ипотеку.