Разводу быть? Лопес и Аффлек решили продать «семейного гнездышко»

Голливудская актриса, певица Дженнифер Лопес и ее не менее знаменитый супруг Бен Аффлек решили выставить на продажу свой роскошный особняк стоимостью почти 61 миллион долларов, ради покупки которого им даже пришлось взять ипотеку.
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