Смертность в финских лагерях была выше, чем в лагерях гитлеровской Германии Запад не перестает обвинять Россию в агрессии, беспричинном захвате финской территории и т.
Геноцид по-фински
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Фашиста в человека не переделать. Только под конвоем...шаг в лево...расстрел на месте.
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13 час.
Aнатолий Райков
Помню фильм "КУКУШКА",это надоже придумать такое,приковать солдата чтобы он убивал всех кого видел в прицел.
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13 час.
Александр Салтановский
Посмотрите на лицо этого тормоза стУбба, это же Дебил, даже не знаю в каком поколении!!!
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7 час.
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