СССР-Россия
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СССР-Россия

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Свежие комментарии

  • Александр Салтановский
    Посмотрите на лицо этого тормоза стУбба, это же Дебил, даже не знаю в каком поколении!!!Геноцид по-фински
  • Aнатолий Райков
    Помню фильм "КУКУШКА",это надоже придумать такое,приковать солдата чтобы он убивал всех кого видел в прицел.Геноцид по-фински
  • валерий двойнишников
    Фашиста в человека не переделать. Только под конвоем...шаг в лево...расстрел на месте.Геноцид по-фински

Геноцид по-фински

Геноцид по-фински

Смертность в финских лагерях была выше, чем в лагерях гитлеровской Германии    Запад не перестает обвинять Россию в агрессии, беспричинном захвате финской территории и т.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Фашиста в человека не переделать. Только под конвоем...шаг в лево...расстрел на месте.
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13 час.
Aнатолий Райков
Помню фильм &quot;КУКУШКА&quot;,это надоже придумать такое,приковать солдата чтобы он убивал всех кого видел в прицел.
Ответить
13 час.
Александр Салтановский
Посмотрите на лицо этого тормоза стУбба, это же Дебил, даже не знаю в каком поколении!!!
Ответить
7 час.
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