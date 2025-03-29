Геноцид по-фински

вд валерий двойнишников Фашиста в человека не переделать. Только под конвоем...шаг в лево...расстрел на месте.

Aнатолий Райков Помню фильм "КУКУШКА",это надоже придумать такое,приковать солдата чтобы он убивал всех кого видел в прицел.