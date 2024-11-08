Парламент Великобритании может отапливаться лондонским метро 

Тепло, выделяемое лондонским метро, где температура иногда превышает 30 градусов по Цельсию, вскоре будет использоваться для обеспечения низкоуглеродной энергией таких знаковых памятников в центре британской столицы, как здание парламента и Даунинг-стрит, 10, сообщают организаторы нового проекта, передает AFP.