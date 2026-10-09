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Царьград

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Центр Ростова останется без воды 13 октября из-за нового дома

Центр Ростова останется без воды 13 октября из-за нового дома

В четверг, 13 октября, с 8:30 до конца суток холодное водоснабжение ограничат в границах проспектов Буденновского и Ворошиловского, а также улиц Максима Горького и Пушкинской.

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