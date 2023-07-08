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В УМВД России по Ивановской области в День семьи, любви и верности чествуют многодетные семьи

В полиции региона служит более четырёх десятков сотрудников, которые воспитывают трех и более детей, все многодетные семьи полицейских принимают сегодня поздравления от своих коллег и руководителей подразделений.

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