Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Почему американцы так часто переезжают с места на место: настоящая причина, о которой не принято говорить вслух.

Почему американцы так часто переезжают с места на место: настоящая причина, о которой не принято говорить вслух.

Почему американцы, те самые, которые живут в США, так легко и часто переезжают с места на место, меняя дома как перчатки? Ответ: Патамушта! Расходимся.

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Роман Орманин
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Роман Орманин
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1 м.
Роман Орманин
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