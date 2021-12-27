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Правительство выбрало пилотные регионы для внедрения цифровых паспортов

Правительство выбрало Московскую область, Москву и Татарстан в качестве трех пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта, их выдача начнется с начала 2023 года; технические испытания электронных компонентов такого документа уже проведены.

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