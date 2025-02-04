SEC объявила о новом руководстве в Криптовалютной целевой группе

Новая Криптовалютная целевая группа SEC, возглавляемая Ричардом Габбертом, Тейлор Эшером и Лэндоном Зиндой, сигнализирует о переходе к более сотрудничественному и поддерживающему подходу к регулированию криптоиндустрии.
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