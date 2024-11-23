Головин: приятно, когда твой гол помогает команде одержать победу

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями от первого забитого мяча в сезоне. «Конечно, очень приятно забить, особенно когда твой гол помогает команде одержать победу, набрать три очка», — приводит слова Головина «Матч ТВ».
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