День, а точнее, уже ночь, когда у них появился Принц, Михаил с Вероникой с ужасом вспоминали в кошмарных снах, а в черные грустные глаза щенка еще долго не могли смотреть без содрогания и чувства вины… За рулем автомобиля на трассе, где разрешенная скорость сто двадцать километров в час, была Вероника.
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Свежие комментарии
- ВС Егор принёс своег...
- Егор принёс своег...
- Егор принёс своег...
Здорово!!!!Зверюги получили сполна, оба. А Принц с Бертой теперь вместе, ну дальше?Продолжение следует. Жаль только маму Принца и тех погибших от этих зверюг собачек.
С такими шакалами только так и нужно - по совести. Закон беззуб, судьи продажны.