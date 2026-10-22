День, а точнее, уже ночь, когда у них появился Принц, Михаил с Вероникой с ужасом вспоминали в кошмарных снах, а в черные грустные глаза щенка еще долго не могли смотреть без содрогания и чувства вины… За рулем автомобиля на трассе, где разрешенная скорость сто двадцать километров в час, была Вероника.