Геленджик официально сменил название

Те же яйца - только в профиль

Собака

Сборище бездельников, которые именуют себя депутатами, таким образом показывают, что они якобы работают. Да и бабла теперь сколько отмоется от переделывания бланков, печатей и другой атрибутики их "кипучей" деятельности!