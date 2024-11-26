Геленджик официально сменил названиеНовое официальное название Геленджика будет состоять из целых 9 слов.
Геленджик официально сменил название
Комментарии
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Александр Забобонин
бредятина какая-то!
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18 час.
Алексей Юрочкин
Те же яйца - только в профиль
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18 час.
Собака
Сборище бездельников, которые именуют себя депутатами, таким образом показывают, что они якобы работают. Да и бабла теперь сколько отмоется от переделывания бланков, печатей и другой атрибутики их "кипучей" деятельности!
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18 час.
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