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Живая Кубань

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  • Собака
    Сборище бездельников, которые именуют себя депутатами, таким образом показывают, что они якобы работают. Да и бабла т...Геленджик официал...
  • Алексей Юрочкин
    Те же яйца - только в профильГеленджик официал...
  • Александр Забобонин
    бредятина какая-то!Геленджик официал...

Геленджик официально сменил название

Геленджик официально сменил название

Геленджик официально сменил названиеНовое официальное название Геленджика будет состоять из целых 9 слов.

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Комментарии
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Александр Забобонин
бредятина какая-то!
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18 час.
Алексей Юрочкин
Те же яйца - только в профиль
Ответить
18 час.
Собака
Сборище бездельников, которые именуют себя депутатами, таким образом показывают, что они якобы работают. Да и бабла теперь сколько отмоется от переделывания бланков, печатей и другой атрибутики их &quot;кипучей&quot; деятельности!
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18 час.

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