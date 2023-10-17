В Восточном военном округе стартовала акция «Есть такая профессия - Родину защищать!»

Для учащихся образовательных учреждений будут проводиться тематические встречи и уроки мужества, в ходе которых им расскажут о Вооруженных Силах РФ, преимуществах обучения в военных вузах, порядке и правилах поступления в них, а также об особенностях службы по контракту.