Forța Fermierilor требует срочного решения проблемы фермеров левобережья Днестра

Ассоциация Forța Fermierilor требует срочного, ответственного и компетентного вмешательства Бюро политик реинтеграции и правительства в целом для решения проблемы фермеров, которые работают в левобережье Днестра, но находятся под юрисдикцией конституционных властей Республики Молдова.
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