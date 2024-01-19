Forța Fermierilor требует срочного решения проблемы фермеров левобережья Днестра

Ассоциация Forța Fermierilor требует срочного, ответственного и компетентного вмешательства Бюро политик реинтеграции и правительства в целом для ​​решения проблемы фермеров, которые работают в левобережье Днестра, но находятся под юрисдикцией конституционных властей Республики Молдова.