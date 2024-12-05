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Воронежские новости

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В Воронеже появятся 15 новых улиц

В Воронеже появятся 15 новых улиц

15 улиц в Воронеже получат новые названия. Например бывший участок улицы Богатырской в Железнодорожном районе Воронежа получит имя Галины Кудрявцевой - общественного деятеля и политика, которая ушла из жизни в декабре 2022 года.

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