В Воронеже появятся 15 новых улиц

15 улиц в Воронеже получат новые названия. Например бывший участок улицы Богатырской в Железнодорожном районе Воронежа получит имя Галины Кудрявцевой - общественного деятеля и политика, которая ушла из жизни в декабре 2022 года.
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