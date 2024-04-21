Вложения в свое будущее. От государства россиянам можно получить до 108 тыс. рублей Алиса БронскаяС этого года запущена программа долгосрочных сбережений, которая помогает жителям России откладывать средства на крупные приобретения и свои мечты не только самостоятельно, но и с государственным софинансированием.