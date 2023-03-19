На Тихоокеанском флоте празднуют День моряка-подводника

Во Владивостоке на Корабельной набережной прошла памятная церемония возложения цветов к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».
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