Закон и Порядок

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В Черногории назвали бессмысленными санкции Запада против России

В Черногории назвали бессмысленными санкции Запада против России

  Министр финансов Черногории Спаич заявил, что санкции Запада против России ничего не дадут   Министр финансов Черногории Милойко Спаич назвал бессмысленными санкции Запада против России.

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