РБК: Банк России просит усилить контроль за перекупщиками и операциями в валюте

Центробанк РФ рекомендовал банкам обращать повышенное внимание на операции клиентов, которые могут проводиться для обхода специальных экономических мер, принятых указами президента России Владимира Путина, правительством и ЦБ после введения новых санкций против России из-за ее военной операции на Украине.
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