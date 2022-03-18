РБК: Банк России просит усилить контроль за перекупщиками и операциями в валюте

Центробанк РФ рекомендовал банкам обращать повышенное внимание на операции клиентов, которые могут проводиться для обхода специальных экономических мер, принятых указами президента России Владимира Путина, правительством и ЦБ после введения новых санкций против России из-за ее военной операции на Украине.