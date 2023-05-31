Крымское информационное агентство

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Ливни, грозы и подъём уровня воды в реках прогнозируют синоптики в Крыму

Ливни, грозы и подъём уровня воды в реках прогнозируют синоптики в Крыму

По данным крымского Гидрометцентра сегодня в Крыму пройдут сильные ливни и грозы. Фото: Гала Амарандо«В течение суток 31 мая на реках северного предгорья и ЮБК ожидается подъём уровней воды на 0,5-1,5 м с выходом на пойму в низменных местах.

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