Ливни, грозы и подъём уровня воды в реках прогнозируют синоптики в Крыму

По данным крымского Гидрометцентра сегодня в Крыму пройдут сильные ливни и грозы. Фото: Гала Амарандо«В течение суток 31 мая на реках северного предгорья и ЮБК ожидается подъём уровней воды на 0,5-1,5 м с выходом на пойму в низменных местах.