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Кордоба забил 7-й гол в сезоне РПЛ. Форвард «Краснодара» на 4 мяча отстает от лидирующего Кассьерры

Кордоба забил 7-й гол в сезоне РПЛ. Форвард «Краснодара» на 4 мяча отстает от лидирующего Кассьерры

Форвард «Краснодара» открыл счет в матче 14-го тура против «Крыльев Советов (1:0, второй тайм). Кордоба вышел на 2-е место в списке бомбардиров РПЛ, которое делит с Федором Чаловым из ЦСКА (по 7 мячей).

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