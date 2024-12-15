Неожиданный вред вейпов: как они могут провоцировать молочницу у женщин Ольга ВайленкоВ последнее время всё больше женщин в России стали жаловаться на устойчивую молочницу, и многие связывают её появление с курением вейпов.
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