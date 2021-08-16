Байден объяснил вывод войск из Афганистана. Главное из обращения президента США

Афганистан охватил кризис, к власти пришли талибы* после вывода американских войск. Президент США Джо Байден впервые за шесть дней выступил с обращением к нации, в котором высказал свою позицию по отношению к сложившейся ситуации на Ближнем Востоке.
Афганистан охватил кризис, к власти пришли талибы* после вывода американских войск. Президент США Джо Байден впервые за шесть дней выступил с обращением к нации, в котором высказал свою позицию по отношению к сложившейся ситуации на Ближнем Востоке.
Свежие комментарии