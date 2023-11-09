В ХАМАС опровергли достижение с Израилем соглашения о гуманитарном перемирии

Пресс-секретарь главы политбюро радикальным палестинским движением ХАМАС Исмаила Хании Тахер ан-Нуну заявил, что соглашение о гуманитарном перемирии в секторе Газе между ХАМАС и Израилем не было достигнуто, переговоры продолжаются.