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Бастрыкин проверит челябинца, который хочет забрать деньги погибшего на СВО сына

Бастрыкин проверит челябинца, который хочет забрать деньги погибшего на СВО сына

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с информацией о жителе Челябинска, который пытается завладеть деньгами своего сына, погибшего на специальной военной операции.

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