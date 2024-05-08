Бастрыкин проверит челябинца, который хочет забрать деньги погибшего на СВО сына

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с информацией о жителе Челябинска, который пытается завладеть деньгами своего сына, погибшего на специальной военной операции.
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