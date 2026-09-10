Курс немецкого правительства на поддержу Киева безумен и доведёт до беды, заявил в соцсети X лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
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