В России построят новый автозавод. На нем будут собирать машины из российских и импортных комплектующих

До конца 2024 года власти Новосибирской области выделят земельный участок для строительства нового крупного автомобильного предприятия, о чем заявил исполняющий обязанности министра экономического развития региона Виталий Шовтак.
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