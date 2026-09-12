Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с главарем киевского режима Владимиром Зеленским во время саммита G20, который намечен на декабрь в Майами - не состоится.
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